Bartın'da Covid-19 nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı
Bartın'ın Ulus ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme ve filyasyon çalışmaları sonucu, ilçeye bağlı Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Covid-19 vaka ve temaslıları tespit edildi.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Hisar köyü Değirmenyanı Mahallesi'nin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahallelerinde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Karantinada bulunan yurttaşların temel ihtiyaçları, Vefa Destek Ekipleri tarafından karşılanacak.
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