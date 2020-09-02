Başak Demirtaş'tan savcılığın görüşme açıklamalarına yanıt

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:28

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın çocuklarıyla görüştürülmediğini duyurmuştu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ise Demirtaş'ın iddialarını yalanlayarak, "Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Selahattin Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır" açıklamasını yaptı.

DEMİRTAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA

Başak Demirtaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalada şunları kaydetti:

"Edirne Cumhuriyet Başsavcısı lütfetmiş, benim tweetlerimle ilgili gerçekleri çarpıtan bir açıklama yapmış. Öncelikle, tweetlerimde yazdıklarımın tamamının doğru olduğunu belirtmek isterim.

Ben en son korona tedbirleri alınmadan önce, 13 Mart'ta Edirne'de Selahattin ile kapalı görüş yaptım. Daha sonra aile görüşleri yasaklandı. 13 Mart'tan sonra, Selahattin ile ilk defa tam 3 ay 5 gün sonra 17 Haziran'da kapalı görüş yaptım, Bu görüşte sadece 1 kişiye izin verdiler.

Başsavcı, Selahattin'in iki çocuğumuzu birlikte görmesine izin verilmemesini corona tedbirlerine bağlamış. İktidarın etkinliklerinde ve mitinglerinde corona bulaşmıyor da cezaevindeki kapalı görüşte, ortada fiziki bir temas yokken, arada cam ve mesafe, yüzlerde ağızlık ve siperlik varken mi corona bulaşıyor Sayın Başsavcı?

13 Mart'tan bugüne 5 buçuk ayda 4 kiz kapalı görüş oldu. Yani ayda 1 kez bile değil. Oysa Baysavcı açıklamasında, ayda iki kez görüş yapıldığını belirtmiş, Bu kesinlikle doğru değil."



