Başakşehir – Beşiktaş maçında yeni lig rekoru
Süper Lig’de haftanın açılışında karşı karşıya gelen Başakşehir ve Beşiktaş arasındaki maçta top, oyunda 68 dakika 16 saniye kalırken bu süre ligde topun en çok sahada kaldığı maç oldu.
Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Büyük bir çekişmeye sahne olan maç 5 gole sahne olurken iki takımda ofsayta yakalanmadan maç tamamladı. Ancak ofsayt istatistiği kadar başka bir istatistik daha maça damga vurdu. Pandemi döneminde takımlara tanınan ekstra oyuncu değişiklik haklarıyla maçlardaki değişiklik sayısı 10’a yükselirken bu artış oyunun durma süresini yükseltmiş ve topun oyunda kaldığı süreyi düşürmüştü. Buna ek olarak VAR kontrolleri sırasında geçen sürenin de eklenmesiyle Süper Lig, oyunun en çok durduğu liglerden biri haline geldi. OPTA verilerine göre ligin ilk 26 haftasında top oyunda sadece 54 dakika 32 saniye kaldı.
AVRUPA’NIN ÇOK ALTINDA
OPTA’nın bu verisine göre Süper Lig, Avrupa’da topun en az oyunda kaldığı lig olurken dünkü maçta tam tersi bir durum yaşandı. Yine OPTA tarafından hazırlanan verilere göre Başakşehir-Beşiktaş maçında topun oyunda kalma süresi 68 dakika 16 saniye olarak belirlenirken bu süre bu sezon ligde oynanan herhangi bir maçta elde edilen en uzun süre oldu.
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