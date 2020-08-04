Başakşehir, Kopenhag'da çeyrek final istiyor
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Parken Stadı'nda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas oyunu ve ardından pas ile şut çalışmasıyla sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, TSİ 19.55'te başlayacak.
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