Başakşehir, Kopenhag'da çeyrek final istiyor

04 Ağustos 2020 Salı, 23:07

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Parken Stadı'nda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas oyunu ve ardından pas ile şut çalışmasıyla sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, TSİ 19.55'te başlayacak.