Başakşehir, PSG karşısında ülke puanı için!

Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı.

İHA
08 Aralık 2020 Salı, 07:31
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman sınma hareketleriyle başladı ve 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde TSİ 23.00’de Parc des Princes Stadı’nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir sahaya ülke puanı için çıkacak.


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