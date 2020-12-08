Başakşehir, PSG karşısında ülke puanı için!
Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman sınma hareketleriyle başladı ve 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde TSİ 23.00’de Parc des Princes Stadı’nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir sahaya ülke puanı için çıkacak.
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