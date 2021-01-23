Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i transfer etti
Başakşehir Al Ittihad Kalba Kulübü’yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Şilili futbolcu Junior Fernandes ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.
Junior Fernandes'in Medipol Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Şilili futbolcu, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor'un formasını giymişti. Fernandes, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti.
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