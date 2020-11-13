Başakşehir'de bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
Geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Merkez Bankası açıkladı
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi
Video Haberler
- Film seyreder gibi yıkımı izlediler
- Bakan'a zor soru... Espriyle karşılık verdi
- Beyoğlu‘nda feci ölüm!
- Sosyal medyayı hayrete düşüren sokak röportajı
- Miss Uganda güzellik yarışmasında skandal görüntüler
- Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!
- Süleyman Soylu'nun acı günü
- 'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Merkez Bankası açıkladı
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi