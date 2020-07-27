Başakşehir'den köprü paylaşımı: Tarih bunu da yazdı
Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Başakşehir'in bayrakları İstanbul Boğazı'nda köprülere asıldı.
Türkiye'de her sezon sonrası rutin hale gelen şampiyon takımın bayrağı bu sezon da İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Başakşehir'in bayrakları İstanbul Boğazı'nda köprülere asıldı.
Başakşehir'in resmi twitter hesabı "Tarih Bunu da Yazdı" notuyla paylaşımda bulundu.
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