Başhekim Lütfi Çetinkaya koronavirüse yenik düştü

Kocaeli'de özel hastanede başhekimlik yapan doktor Lütfi Çetinkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA
27 Aralık 2020 Pazar, 14:26
Abone Ol google-news

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan doktor Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybetti.

Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler