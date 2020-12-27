Başhekim Lütfi Çetinkaya koronavirüse yenik düştü
Kocaeli'de özel hastanede başhekimlik yapan doktor Lütfi Çetinkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan doktor Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybetti.
Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
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