Basına yönelik baskıdan şikayet eden AKP'li medya patronu: Konuyu çarpıtmak isteyenleri Allah’a havale ediyorum

06 Temmuz 2021 Salı, 15:46

Sivas Belediyesi’nin AKP’li belediye meclisi üyesi ve Vizyon58 TV sahibi Hatice Kurt’tan basının baskı altında olduğunu belirterek, "Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın, basın işini yapsın!" diye tepki göstermişti.

Yayınlardan dolayı baskı ve tehdit gördüklerini ifade eden AKP'li Hatice Kurt, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kişilerin söyledikleri kişileri bağlar! Milletin konuşmasıyla, kanalı sorumlu tutanlara yazık! Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik. Siyasal baskılar, tehditler, daha neler, neler? Basın özgürlüğü var! Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın, basın işini yapsın! Verilecek cevabınız varsa da ben hiçbir zaman kanalımda kimseye ambargo uygulamadım. Çıkın cevap hakkınızı kullanın. Tekrar söylüyorum kanala çıkıp kim ne diyorsa, onları bağlar söyledikleri! Kanalımı ya da beni değil!”

"KINIYORUM"

Kurt, bu paylaşımı sonrası gündem olması ve konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bugün yeni bir açıklama yaptı. "Olayı meclis üyesi olduğum AK Partiye kadar dayandırmaya çalışanlar oldu" diyen Kurt, konunun bir siyasi partiyle ilgisi olmadığını öne sürüp "Benim kastettiğim STK’lar, bazı siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan insanların yapmış olduğu baskıları dile getirmek istedim." dedi.

Kurt, açıklamasının devamında Erdoğan'a ve AKP'ye bağlılığını şu ifadelerle beyan etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu hedeflere ülkemizi götürebilmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Partimin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemin ve Sivas’ın hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Mensubu olduğum siyasi partimi, evimize ekmek götürmeye çalıştığımız ve istihdam sağladığımız işyerime hiç karıştırmadım, tarafsız ve objektif bir şekilde yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Konuyu çarpıtmak isteyenleri Allah’a havale ediyorum. Konuyu istediği tarafa çekip kendine rant etmek isteyenleri de KINIYORUM."



