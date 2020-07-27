‘Başka erkek görmesin’ diye dikişi kendi attı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Z.K evliliğinin ilk yıllarından beri veteriner eşi Ali K. tarafından darp edildi. İddiaya göre eşinin zorlamaları sonucu kara çarşaf giymeye başladı. Evde geçirdiği bir kaza sonucu kesilen koluna sırf erkek doktor dikiş atmasın diye veteriner kliniğinde eşi tarafından yaraya dikiş atıldı.

KARA ÇARŞAF GİYDİRDİ

Z.K. veteriner olan Ali K. ile 2007 yılında evlendi. Ali K. evliliğin ilk yıllarından beri Z.K’ye şiddet uygulamaya başladı. İlerleyen yıllarda ise iddiaya göre Ali K. radikal İslamcı kişilerle dostluk kurmaya başladı. Böylelikle Z.K fiziksel şiddet dışında psikolojik şiddet de görmeye başladı. Ali K. önce Z.K’ye kara çarşaf giydirmeye çalıştı. Z.K. çarşafı giymeyi reddedince ise darp edildi. Mecbur kalınca ise kara çarşafa büründü.

Ali K. bununla da yetinmedi. Z.K’nin ağabeyinin evine gitmesine izin vermemeye, gidecekse de sadece 1 saat kalması koşuluyla izin vermeye başladı. Ali K., Z.K’nin ağabeyinin evinden 1 saatten fazla kalması halinde konuşulanların gıybete döneceğini ve bu durumun ise günah olduğunu iddia etti. Çocukları arasında da ayrım yapan Ali K. iddiaya göre kız çocuğunu değersiz görerek kız çocuklarına çok yüz verilmemesi gerektiğini savundu. Süreç böyle devam ederken Z.K evdeki davlumbazı temizlerken kolunu kesti.

Bunun üzerine eşi Ali K.’ya haber verdi. Ali K., Z.K’yi kendisine ait veteriner kliniğine çağırdı. Burada Z.K’nin koluna dikiş attı. Ali K. bu durumu ise, “Bizim de doktordan farkımız yok. Aynı işi yapıyoruz. Başka bir erkek dikiş atmasın” diyerek açıkladı. Daha sonra ise yine yaşanan bir tartışma sonucu Ali K., Z.K’yi darp ederek dışarıya attı. Z.K. bu süreçte hamile olduğunu öğrendi.

DAVA DEVAM EDİYOR

Çocuklarıyla ailesinin yanına yerleşen Z.K’nin şikâyeti üzerine Ali K. hakkında Küçükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “eşe karşı hakaret” , “yaralama”, “tehdit” suçlarından dava açıldı. Z.K’nin açtığı boşanma davası ise devam ediyor.