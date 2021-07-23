Başkan Aras: Bu kent, bu doğa hepimizin
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatili boyunca 1200 personel ile vardiyalı olarak ekiplerin sahada olduğunu söyledi.
Bodrum genelinde başlattıkları temizlik seferberliğini sıkı tutmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aras, “Çevrenin ve doğanın önemini bilmek zorundayız. Bu kent hepimizin, bu doğa hepimizin” dedi.
Aras, “İnsan sağlığını merkeze alan bir anlayışla ve 24 saat esasıyla, büyük bir dikkat ve hassasiyet içerisinde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için vardiyalı bir şekilde çalıştık. Vatandaşlarımız da çevre temizliğine dikkat ettiler, belediyemize destek oldular” diye konuştu.
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