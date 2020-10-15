Başkan Batur: Kentsel dönüşüm tek seçenek

Başkan Batur: Kentsel dönüşüm tek seçenek
Konak Belediyesi ekiplerince görüntü kirliliği ve vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden tehlikeye neden olduğu tespit edilen metruk binalar, yıkılıyor.
Binaları tespit eden Konak Belediyesi, 2020 yılı başından bu güne 18. yıkımını gerçekleştirdi. Zeytinlik Mahallesi içerisinde bulunan iki katlı terk edilmiş binanın yıkımını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bizzat başlattı. Başkan Batur, bu tür binaların içinde ve çevresinde yaşayan insanların hem can hem de mal güvenliği açısından büyük bir tehlikeye neden olduğunu belirterek bu konuda hassasiyet gösterip gerekeni yaptıklarını söyledi. Batur, “Kentsel dönüşüm benim önceliğim. Kentsel dönüşüme Gültepe bölgesi ile başlıyoruz. Ardından Beştepeler ve Mersinli’ye kadar olan bölgede üçüncü etap kentsel dönüşüm planlarımızı yapacağız. İzmir Körfezi’ne hâkim yamaçlarda yapılacak yerinde dönüşüm ile hem kent estetiğine katkımız olacak hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, sağlıklı ve konforlu binalarda hak ettikleri yaşama kavuşacak” diye konuştu.
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