Başkan Gürün: İkametinizi Muğla'ya aldırın

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:32

Kovid-19 kapsamında gerek sağlık alanında gerekse turizm sektöründe alınan tedbirler, yerli ve yabancı turistlere güven verdi. Muğla'nın turistik ilçeleri de salgın sürecinde tatilcilerin adresi oldu. İlçede bulunan yazlıklarına tatil için gelen çok sayıda vatandaş, bu süreçte yaşadıkları kentlere dönmedi.

İLÇELERİN NÜFUSU ARTTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, salgın nedeniyle ekonomide, sosyal ve kültürel yaşamda, sağlıkta, eğitimde, turizmde, tarımda değişiklikler yaşandığını söyledi.

Kısıtlamalar, güvenlik tedbirleri, okulların tatil edilmesi, bazı metropol şehirlerde salgının daha fazla yayılması gibi nedenlerle, yazlarını tatil beldelerinde geçiren vatandaşların buralarda kalma sürelerini daha da uzattığını anlatan Gürün, bu durumdan en fazla etkilenen şehirlerden birinin de Muğla olduğunu dile getirdi.

Özellikle turizm ilçelerine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Gürün, "Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Ula, Akyaka gibi tatil beldelerinde evleri olan vatandaşlarımız, kendilerini daha huzurlu, güvenli hissettikleri yazlık evlerinde kalma, ikamet sürelerini uzatma yolunu seçti." dedi.

İlçelerdeki nüfusun da arttığına işaret eden Gürün, bir ilçede 6 aydan fazla kalanların ikametini o şehre aldırması gerektiğini kaydetti.