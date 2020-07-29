Başkan Gürün'den bayram mesajında 'pandemi' uyarısı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:49

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Bayramların manevi duyguların, paylaşmaların en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm vatandaşların pandemi nedeni ile sosyal mesafelere dikkat ettiği, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayram geçirmesini diledi.

PANDEMİ UYARISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bayramlarımız toplum olarak bizleri bir arada tutan, gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı özel günlerimizdir. Ne yazık ki tüm dünya ve ülkemiz salgın nedeni ile birbirlerine mesafeli günler geçiriyor. Hepimizin sağlığı açısından alınan tedbirlere ve kurallara uymalı, başta kendimizi ve sevdiklerimizi düşünmeliyiz. Pandemi sürecinin belki de en zor kısmı bayramlarımızda sevdiklerimizin elini öpememek ve sarılamamak. Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle sosyal mesafeleri koruyarak bayramlaşmalı, sevdiklerimize sevildiklerini hissettirmeliyiz. Paylaşmaların ve yardımlaşmanın en üst seviyede yaşanacağı, sevgi köprüleri ile mesafelerin aşıldığı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyor, Kurban Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Muğla’da büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün vatandaşların huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesi için Büyükşehir ailesi olarak görevlerinin başında olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “13 ilçesi, 569 mahallesi ile Muğlamızda büyük bir aileyiz. Bu yıl pandemi nedeni ile yerli ve yabancı misafirlerimiz de azalma olsa da güzel Muğlamız Kurban Bayramı’nda da misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak. Tüm hemşehrilerimizin huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmesi için Büyükşehir ailemiz görevinin başında olacak. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.