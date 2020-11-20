Başkan Mehmet Eriş koronavirüsü yendi

Başkan Mehmet Eriş koronavirüsü yendi
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, koronavirüsü yenerek görevine başladı.
10 gün boyunca evde eşi Selma ve oğlu Eren ile karantinada kalan Başkan Eriş, herkesin dikkatli olmasını istedi. Eşi ve oğlu ile birlikte koronavirüse yakalanan CHP’li belediye başkanı Mehmet Eriş, 10 günlük karantina süresini tamamladığını, yapılan son testin ise negatif çıkması ile sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Virisü yendiğini sosyal medya hesabından paylaşan Eriş, “Covid- 19 ile ilgili tedavimin bir parçası olan zorunlu izolasyon bugün itibariyle tamamlandı. Aynı heyecan ve enerjiyle görevimin başında olmak mutluluk verici. Yeniden bir arada olmanın sevincini yaşadığım çalışma arkadaşlarımla birlikte,gerek pandemi önlemleri gerekse de kentimizin dört bir yanındaki çalışmalarla hemşerilerimizin sağlıklı,huzurlu,rahat ve daha yeşil bir kentte yaşaması için var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz hepimizin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik önlemlerine dikkat edin. Biz sizin için buradayız” paylaşımında bulundu.
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