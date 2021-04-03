Başkan Nihat Özdemir, ‘Henüz verilmiş bir kararımız yok, yakın zamanda açıklayacağız’ dedi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Henüz verilmiş bir kararımız yok. Yakın zamanda açıklayacağız” dedi. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? F.Bahçe’nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu başkanı Metin Sipahioğlu kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ve yıldız hesabına katılması yönündeki taleplerini yinelemişti. G.Saray ise jet hızıyla yanıt vermiş, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Sarı-Lacivertlilerin bu başvurusunun hukuki olmadığını dile getirmişti. Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonlukları sayılırsa; F.Bahçe 28, G.Saray 23, Beşiktaş ise toplamda 20 şampiyonluğa ulaşacak.

NİSAN AYI ZOR GEÇECEK

F.Bahçe için nisan ayı zorlu geçecek. Zirvedeki Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak için bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan Sarı-Lacivertlilerde hem teknik sorumlu Emre Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. F.Bahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak. Bu 6 maçın 4’ü düşme korkusu yaşayan takımlarla (Denizli, Malatya, Başakşehir, Kasımpaşa) olacak.