Başkan Oktay: Düzeni bozana izin vermeyiz

Başkan Oktay: Düzeni bozana izin vermeyiz
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, plajlar bölgesi Uzunyalı'da yaptığı denetlemede işletmeleri uyararak “Kapalı olsa dahi herkes önündeki sahili temiz, binalarını bakımlı tutacak. Hiç kimsenin genel düzen dışı hareket etmesine izin vermeyiz. Kurallara uymayan işletme olursa da onun önündeki sahille ilgili gelecek sene farklı kararlar uygulanabilir” dedi.
Turizmdeki canlanmayla Marmaris'in oteller ve plajlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da da hareketlilik başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bölgede denetim yaptı. İlçe merkezinin en çok rağbet gören yerlerinden biri olan Uzunyalı'daki işletmeleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceleyen Oktay, uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.
Pandemi nedeniyle bazı işletmelerin açılmadığı Uzunyalı'da incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Oktay, “Açık da olsa kapalı da olsa her işletme belirlenen tüm kurallara uygun olacak” şeklinde konuştu.
Binaların bakımı, plajların temizliği gibi konularda çok sert uyarılarda bulunan Oktay, “Marmaris hepimizin. Hepimizin gözü gibi bakması gerekir. Kapalı olsa dahi herkes önündeki sahili temiz tutacak, binalarındaki gerekli bakımları yapacak. Yani sorumlu hareket edecek. Bu yıl denetimleri sıklaştıracağız. Kurallara uymayan işletme olursa da onun önündeki sahille ilgili gelecek sene farklı kararlar uygulanabilir. Hiç kimsenin genel düzen dışı hareket etmesine izin vermeyiz” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler'de de incelemelerde bulundu. Buradaki işletmeleri ve plajları denetleyen Oktay, pandemi kurallarına uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Video Haberler
- Tüyler ürperten cinayet! Öldürüp cesedini parçaladılar
- Yolcu otobüsünde muavin ile yolcular birbirine girdi
- 'Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin'
- Yandaş 'karnımı doyuramıyorum' diyen yurttaşı hedef aldı
- Minibüs şoförünü öldüresiye böyle dövdüler!
- Kick boks antrenörü, kadını böyle korudu!
- Karayolunda skandal görüntüler! Cep telefonuna kaydetti
- Yurttaşın 'kırmızı et' itirafı gündem oldu!
- Kuğulu Park'ta Tanal, polis engelini böyle yıktı
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!