Başkent derbisinde beraberlik var A.Gücü-G.Birliği yenişemedi

20 Aralık 2020 Pazar, 15:37

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk.90+2 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Furman), Sefa Yılmaz (Dk. 70 Ayite), Stancu (Dk. 83 Sio)

MKE ANKARAGÜCÜ: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk 66 Lukasik), Atakan Rıdvan Çankaya, Lobjanidze (Dk.90+3 Orkan Çınar), Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Borven), Ender Aygören (Dk.46 Joseph Paintsil), Emre Güral (Dk. 85 Luka Adziç)

SARI KARTLAR: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Motta (Gençlerbirliği) - Sarlija, (Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 58 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği) - Dk. 74 Saba Lobjanidze (Ankaragücü)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı atılan gollerle taraflar puanları paylaştı. 1-1

21'inci dakikada orta sahadan Berat'ın pasıyla buluşan Polomat'ın ceza sahasının solundan çektiği şutu kaleci Fredrich son anda kornere çeldi.

25'inci dakikada gelişen atakta Endri Çekici'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Emre Güral'ın şutunda top Polomat'a çarparak kornere gitti.

35'inci dakikada Saba, sağ taraftan getirdiği topu Emrel Güral'a aktardı. Emre'nin bekletmeden çektiği şutu kaleci Norfeldt topu son anda çeldi.

36'ncı dakikada orta alanda topla buluşan Candeias şutunu kaleci Ricardo çıkardı.

47'nci dakikada Candeias'ın ortasında Stancu'nun bekletmeden çektiği şutta top üst dereğe çarparak auta çıktı.

58'inci dakikada Murat Yıldırım sol taraftan ısrarla topu takip ederek ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada topla buluşan Berat, topu boş kaleye gönderdi. 1-0

74'üncü dakikada Emre Güral'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Saba Lobjanidze kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi.1-1

76'ncı dakikada Joseph Paintsil'in kullandığı köşe vuruşunda Sarlija'nın kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'de kaldı.

90+5'inci dakikada Ankaragücü'nde Luka Adziç ceza sahası içinde topla buluştu. Luka boş pozisyonda topu kalecinin kucağına vurdu.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Öte yandan Ankara derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsun Yavaş ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan izledi.



