Başkentte siyaset-ekonomi ısındı, dikkatler AKP kongresinde

21 Mart 2021 Pazar, 04:00

Ekonomi kulisleri, politika faizinde 100 baz puan artışı bekliyordu. Ancak 200 baz puan artış gelince, iktidarın bir kanadı isyan etti: Bu operasyonu kim adına çektiniz? Deutsche Bank ekonomistleri, “dış koşullar bozulmadıkça ve kısa vadeli enflasyonist baskılar beklenenden daha fazla olmadığı sürece faiz artışı döngüsünün sonuna işaret ettiği” tespitini yapıyor. Hepimizi yine, yeniden acı fatura bekliyor.

Merkez Bankası Başkanlığı, oturanın ısıtamadığı bir koltuk oldu. Bankanın internet sitesinin “Başkan” sekmesinde şu ifade yer alıyor: Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanır.

Ancak 2019’da Murat Çetinkaya görevinden alındı, yerine Murat Uysal getirildi; 2020’de o da görevinden alındı yerine Naci Ağbal’ın ataması yapıldı. Ağbal da bu görevde bir yıl kalmadı, yerini Şahap Kavcıoğlu’na bıraktı, faiz artışının tüm olumsuz yükünü alarak gitti. Türkiye on yıllardır “gelişmekte olan ülke” statüsünde. Yabancı kaynak giriş-çıkışıyla doğrulan-devrilen yapı uzun süredir değişmiyor. Ancak son üç yıldır dokunan yanıyor.

SİYASET DE DÜZEN TUTMUYOR

Kadına yönelik şiddet konusundaki İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin AKP uzun süre görüş birliği sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinin ardından konu yeni bir boyuta taşındı. İstanbul Sözleşmesi için çalışmalar yapılıyordu ki tümüyle ortadan kaldırıldı. “Düzenleme yok, sorun yok” mantığının sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı yaşanan iki gelişme, temelde, AKP iktidarının seçmen tabanında zayıflamasından kaynaklanıyor. Ekonomi bir türlü düzen tutmuyor, önümüzdeki aylar da bu açıdan umut vaat etmiyor. Seçmen tabanındaki kaybın telafisi için yeni ortaklıklar kurulması gerekiyor. Siyasette “Milli Görüş gömleğini çıkararak” iktidar olanlar yeni bir aşamada. Siyasal zorlanma, kadın hakları konusunda AKP’ye yeniden Milli Görüş gömleğini giydirmiş durumda.

Salgının etkileri azalmıyor, ekonomik sorunlar boyutlanıyor. AKP’nin kalesi olarak görülen Konya’da bile esnaf isyanda. Dükkânlarını açamayınca sandalyeleri meydana yığıp yaktılar. Gidişat iktidara umut vermiyor. Bu yüzden geri-özüne dönüşün yeni boyutları gündeme gelebilir.

KABİNENİZ NASIL OLSUN?

Son yaşanan iki gelişmenin de etkisiyle dikkatler hafta başında. Ağbal’ın görevden alınmasına döviz kurları ne tepki verecek? Mesajlaşma gruplarında “kabine toto” oynanıyor. Herkesin bir kabine listesi var. Kimi pazartesi yeni kabine değişikliği bekliyor, kimi yüzde 70’i değişen teşkilat yapısıyla düzenlenecek kongredeki değişikliklerden sonra sıranın kabineye geleceğini söylüyor.

Ağbal’a kabinede yer verileceği, damadın yeniden bakan olacağı iddiaları, Binali Yıldırım’ın “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı”na atanacağı senaryoları eksik değil. Bu senaryoların tamamının kaynağı AKP... Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, iç düzenlemesini büyük oranda yaptı. Sırada AKP var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı değişiklikler, alacağı kararlar, geleceğini belirleyecek.