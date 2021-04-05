Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki iki maç ertelendi

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:34

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki maç ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex ile Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor müsabakalarının yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.