Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki iki maç ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki maç korona nedeniyle ertelendi.

AA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:34
Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki iki maç ertelendi
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki maç ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex ile Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor müsabakalarının yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.


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