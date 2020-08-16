Basketbol takımı TOFAŞ'ta sağlık kontrolü!

16 Ağustos 2020 Pazar, 13:55

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yeni transferleri Semaj Christon, Nuni Omot ve Jeremy Simmons, sağlık kontrolünden geçti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Takım antrenmanlarına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mavi yeşillilerde Bursa’ya gelen yeni transferler Semaj Christon, Nuni Omot ve Jeremy Simmons, özel bir hastanede bir dizi testten geçti. ABD’li oyuncuların kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak burun boğaz, göz ve kan tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Takımın bir diğer Amerikalı oyuncusu Sean Kilpatrick de sağlık kontrollerinin ardından takıma dahil olacak.



