Baskette fark yedik
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 elemelerinde grup 3. maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.
Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 elemelerinde grup 3. maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.
Milli takım maçı baştan sona yenik oynadı.
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