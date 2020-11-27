Baskette fark yedik

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 elemelerinde grup 3. maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 20:54
Baskette fark yedik
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Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 elemelerinde grup 3. maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

Milli takım maçı baştan sona yenik oynadı. 


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