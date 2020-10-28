Başkonsolosluk duyurdu: Ankara Anlaşması başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

28 Ekim 2020 Çarşamba, 00:40

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, Ankara Anlaşması'na başvuru süresinin 31 Aralık 2020'de biteceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu Ankara Anlaşması'na başvuru süresinin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Yapılan açıklamada "31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak vatandaşlarımız, Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaktır." denildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin geçiş süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Bu çerçevede Ankara Anlaşması Birleşik Krallık için geçerliliğini yitirecek, bu kapsamda yeni başvuru yapılmayacaktır."

ANKARA ANLAŞMASI NEDİR ?

Ankara Anlaşması (ECAA) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İngiltere tarafından verilen iş kurma izni vizesidir. Türk vatandaşları bu anlaşmayla serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere’de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebilir.İngiltere’de iş kurmak veya kendi işini yapmak isteyen 18 yaşını aşmış; yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan tüm Türk vatandaşları başvurabilir. Bu vize türünde İngiltere’de bulunan kişilerin iş yeri açma veya işçi çalıştırma zorunluluğu yok. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda tek başına da çalışabilir. Sermaye limiti, İngilizce bilme veya mesleki eğitim şartı bulunmuyor. Ancak başvuran kişinin sektöre bağlı olarak bu iş yapabilecek donanıma sahip olduğunu göstermesi gerekiyor. Özel izin gerektiren avukatlık veya doktorluk gibi meslekler için ise bu tür işleri düzenleyen kurumlardan (örneğin tabibler veya mimarlar odası) izin almak gerekir. Ankara Anlaşması’na her iş dalında başvuru yapılabilir: Restoran, mağaza, market, kafe, eğitim danışmanlığı, pazarlama ofisi açabileceği gibi şoför, temizlikçi, berber, serbest gazeteci, tercüman, boyacı, fotoğrafçı gibi çok değişik sektörlerde tek kişilik işler de kurabilir.