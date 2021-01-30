"Başörtümüze saldırıyorlar" diyen TWF Başkanvekili, başörtüsü yasağı için 'evet' oyu vermiş
Hakkındaki iddialara, "Başörtümüze saldırıyorlar" şeklinde yanıt veren Akyüz ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün başörtüsü yasağına evet oyu verdiği ortaya çıktı. Akyüz'ün 2012’de Çin’de yapılan dünya şampiyonası sonrası tercümanlık yapan bir kadın görevliyi kişisel meselelerinden dolayı havalimanında bıraktığı belirtildi.
Adı birçok usulsüzlüğe karışan Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün başörtüsü yasağına evet oyu verdiği ortaya çıktı.
2012’de Avrupa Wushu Federasyonu’nun (EWUF) düzenlediği bir toplantıda ‘müsabakalarda dini sembollerin yasaklanması’ kararı alındı. BirGün'den Eren Tutel'in haberine göre, alınan karara evet oyu veren ülke federasyonları arasında Akyüz’ün başkanvekili olduğu TWF de bulunuyordu.
Kararı onaylamasına rağmen Abdurrahman Akyüz, 2014’te düzenlenen Avrupa Şamiyonası’nda kızı Elif Akyüz’ün türbanla yarışmasına izin verilmeyince turnuvadan çekilme kararı aldı.
TWF Başkanvekili daha sonra ‘Baş örtümüze izin vermediler’ sözleriyle konuyu medyaya taşıdı. EWUF, kurala uymadığı gerekçesiyle Zeynep Akyüz’e 2 yıl men cezası verirken Türkiye basınında çıkan haberlere ilişkin dönemin Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a bir mektup gönderdi.
Mektupta Türkiye medyasında çıkan haberler yalanlanırken alınan karara Akyüz’ün de evet oyu verdiği hatırlatıldı. Mektupta ayrıca Akyüz hakkında kızı Elif Akyüz’ün şampiyon olması için rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Akyüz ailesi geçen yaz BirGün’ün ortaya çıkardığı usulsüzlüklerle ilgili de, “Başörtümüze saldırıyorlar” açıklamasında bulunmuştu.
ÇALIŞANI HAVALİMANINDA BIRAKTI
Öte yandan Akyüz’le ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. TWF Başkanvekili’nin 2012’de Çin’de yapılan dünya şampiyonası sonrası tercümanlık yapan bir kadın görevliyi kişisel meselelerinden dolayı havalimanında bıraktığı ve bu davranışı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.
Aldığı ceza nedeniyle başkanlığa aday olamayan Akyüz’ün, Mehmet Zeki Akıncı’yı aday gösterdiği söyleniyor.
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