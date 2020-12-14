Batman’da polis, kağıt toplayıcısı genci darbetti

14 Aralık 2020 Pazartesi, 16:30

Batman'ın Diyarbakır Caddesi'nde kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan ve kimliği öğrenilemeyen bir genç, polis şiddetine maruz kaldı. Gencin polis tarafından darp edilmesine ilişkin görüntüler çevredeki yurttaşlar tarafından kayda alındı.

Şiddet gören genç, yanlarına gelen polislere “Sözde beni yakaladınız, abla hemen bana karışıyorlar” sözleriyle kendini savunmaya çalıştığı anlaşılırken, görüntüleri çeken yurttaşın “Küçücük çocuk ekmeğinin peşinde, cumartesi- pazar belki alacağı ekmeği bile yok, suyu bile yok. Evine götürmek için kağıt topluyor, ama ona bile izin yok. Gördüğü şiddeti görüyorsunuz değil mi? Yazık günah” dediği duyuldu.