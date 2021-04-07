Süheyl Batum: "Bu olay bulanık suda acaba balık tutabilir miyim çabasıdır"

07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:15

1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılması ile ilgili Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan tartışmada Süheyl Batum Galatasaray TV'de katıldığı Gün Ortası programında açıklamalarda bulundu. Batum programda 1959 öncesi için şunları söyledi:

" Milli Küme’de ya da Türkiye Futbol Birinciliği’nde oynayan maçları unutalım, silelim, hiç görmezden gelelim diyen kimse yok. Türkiye Futbol Birinciliği böyle bir turnuva değil, elemeli bir turnuva. Fenerbahçe 1933 yılındaki şampiyonluğu istiyor. Onu ele alalım. 20 Ekim 1933 tarihinde başlamış Türkiye Futbol Birincliği. 20.10'da bir maç, 21.10'da bir maç, 25.10'da bir maç, 27.10'da bir maç. 29 Ekim'de final. Bir haftada bir tanesi hükmen galibiyet olmak üzere dört maçla ben şampiyon oldum diyor."

"44 daha da vahim. Dört günde üç maç 27 ve 28’inde bir maç iki gün sonra 30’unda üçüncü maç. Mersin İdman Yurdu’nu da 4-2 yenerek şampiyonluk. Buna bir lig demek çok ayıp olur.

"İngiltere diyorlar, 1889 ligi. 12 takımla başlıyor, İngiltere’nin tamamına yayılmış. Deplasmanlı oynanıyor ve ligin son sırasında kalan dört takım küme düşüyor. İşte bu ligdir. O yüzden sayılıyor. Orada lig olduğu için sayılır. Bizdeki 4 günde 3 şampiyonluk. Bu tarih, hukuk değil olsa olsa acaba bulanık suda balık avlar mıyım mantığıdır."

"1940 yılında Fenerbahçe şampiyonluk maçına, Eskişehir Demirspor ile yapacağı şampiyonluk maçına katılmıyor. 3-1 mağlup olduğu için Türkiye Futbol Birinciliği’ni alamıyor. Peki katılmıyor ne yapıyor Fenerbahçe? O sırada İstanbul Ligi’ne gidiyor ve Beşiktaş ile oynuyor. O günün gazetesinde soruyorlar Fenerbahçe niçin yenildi diye. Bakın Fenerbahçe yöneticisi Kemal Onan ne diyor, 'Bizim için hiçbir nizami kıymeti olmayan Türkiye Futbol Birinciliği’nden ziyade Beşiktaş maçının kıymeti vardı.' Şimdi Türkiye Futbol Birinciliği’nden Fenerbahçe üç tane kupa istiyor. Şampiyonluk istiyor."

"Milli Küme’ye geldiğimizde sadece üç ilden kulüp çağrılmış. İstanbul’dan dört diğerlerinden ikişer takım. Adana’da, Bursa’da, Mersin’de, Trabzon’da lig yok mu? Var. Peki onlar neden çağrılmamış? Bir kümenin adının ‘Milli Küme’ olması onun milli olması göstermek için yeterli değildir. Kaldı ki onlar da bildiği için adını değiştirmişler. Maarif Kupası olmuş, Maarif Mükafatı olmuş, Milli Eğitim Kupası olmuş. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı bir kupa düzenlese adında milli geçiyor diye Milli Kupa mı diyeceğiz?"