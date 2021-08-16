Bayern Münih, Gerd Müller'i anmaya devam ediyor
Bayern Münih, efsane futbolcusu Gerd Müller için Allianz Arena'yı ışıklandırdı
Bayern Münih, dün gece 75 yaşında hayatını kaybeden Gerd Müller'i manevi olarak yaşatmaya devam ediyor. Vefat haberinin ardından sosyal medyada yer alan logosunu karartan Bavyera ekibi, dün akşam Allianz Arena'yı özel olarak ışıklandırarak teşekkür mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılana açıklamada, "Pazar günü gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri vefat etti ve FC Bayern, yaptığı her şey için Gerd Müller'e teşekkür etmek istedi. Allianz Arena, Der Bomber anısına Pazar gecesi özel bir 'Danke Gerd' mesajıyla aydınlandı." ifadeleri yer aldı.
Bayern adına 607 maça çıkan Müller, bu karşılaşmalarda 566 kez ağları sarsmıştı. Milli formayla da 68 maçta 62 gole imza atan efsane futbolcu, 1974'te Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli parçalarından biriydi. Gerd Müller, 1970 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.
In Gedenken an Gerd Müller. #DankeGerd pic.twitter.com/WnH6M3DCvN— FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2021
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