Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi

27 Nisan 2021 Salı, 11:48

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, sezon sonunda Hansi Flick'in yerine Julian Nagelsmann'ın getirileceği belirtildi.

Nagelsmann ile 5 yıllık sözleme imzalandığı ve 1 Temmuz itibariyle görevine başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada gelecek yıl Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı olacak Oliver Kahn'ın şu sözlerine yer verildi:

"Julian Nagelsmann, yeni nesil antrenörleri temsil ediyor. Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann'ın geçmişteki başarılar üzerine harika ve başarılı bir yapı kuracağına eminiz."