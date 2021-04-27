Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi

Bayern Münih, takımın başına Julian Nagelsmann'ın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2021 Salı, 11:48
Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi
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Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, sezon sonunda Hansi Flick'in yerine Julian Nagelsmann'ın getirileceği belirtildi.

Nagelsmann ile 5 yıllık sözleme imzalandığı ve 1 Temmuz itibariyle görevine başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada gelecek yıl Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı olacak Oliver Kahn'ın şu sözlerine yer verildi:

"Julian Nagelsmann, yeni nesil antrenörleri temsil ediyor. Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann'ın geçmişteki başarılar üzerine harika ve başarılı bir yapı kuracağına eminiz."


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