Bayraklı'da amatör kulüplere destek
Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren 16 spor kulübüne toplamda 275 bin liralık nakdi ve ayni destekte bulunacak.
Amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetici ve temsilcileriyle düzenlenen törende bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeni sporcuların gelişmesi ve ilçe sporunun kalkınması için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Sandal, “Bir kenti var etmek sadece o kentin altyapısı, ulaşımı, yeni inşa süreciyle ilgili değildir. Sanat, kültür ve spor alanlarında da o kenti bir noktaya getirmek demektir” dedi. Belediye tarafından ilçede faaliyetlerini sürdüren birinci amatör takımlara 10 bin lira, süper amatör takımlara 15 bin lira olmak üzere toplamda 175 bin liralık nakdi yardım, 100 bin liralık da malzeme desteğinde bulunuldu. Her kulübe 15 adet müsabaka futbol topu verildi.
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