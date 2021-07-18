Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Aksaray'da bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Aksaray Ankara Karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden Aziz Sahur (41) idaresindeki 63 ACU 479 plakalı minibüs, petrol istasyonundan yakıt aldıktan 150 metre sonra yolcuların aralarında şakalaşmasını uyarmak için arkasına dönen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralanmazken minibüste bulunan Orhan Sanal (26), Mahsun Tekdemir (18), Şükrü Demir (45), Hüseyin Akpınar (18), İlyas (22) ve Osman Yıldız (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Minibüste bulunan İbrahim İpek, "İstanbul'dan bayram tatili için Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Seyir halindeyken arkadaşlar şakalaşıyordu, kaptan onlara susmalarını söyledi.
Arkaya döndüğü zaman araba hemen şarampole kaydı. Şoför hakimiyetini kaybetti. Minibüste toplam 16 kişi bulunuyordu" dedi.
Video Haberler
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Son anketi paylaştı! Cumhur ittifakını üzecek sonuç
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Cengiz Holding'den 'Melih Bulu' açıklaması
- 'Tarihi geçmiş aşıları kullandılar' iddiası
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Türkiye-Suudi Arabistan toplantısında tepki çeken kare
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İsrail Başbakanı'ndan Pfizer'le ilgili kritik iddia