BB Erzurumspor, Arvydas Novikovas’ı renklerine bağladı
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas’ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, bu kapsamda son olarak Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas’ı transfer etti.
Arturo Mina ve Kaan Kanak’tan sonra dış transferdeki 3. isim Litvanya Milli Takımı’nda da oynayan Arvydas Novikovas oldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor’umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul’da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak" ifadeleri kullanıldı.
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