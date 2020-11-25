BBC'nin 100 kadın listesindeki Gülsüm Kav: Bu yıl hiç kadın öldürülmedi manşetlerini attıracağız

25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:07

BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesi açıklandı.

Bu yılki listede, içinde bulunduğumuz çalkantılı dönemde değişime öncülük eden ve yaptıklarıyla fark yaratan kadınlara dikkat çekiliyor.

Türkiye'den ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da listede yer alıyor.

Gülsüm Kav, 1996'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2000'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ana bilim dalından uzmanlığını aldı. Tıp etiği uzmanı olarak başladığı kariyerine, İstanbul Bölge Müdürlüğü Hasta Hakları Uzmanlığı ile devam etti. 2012 yılından sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalıştı.

Kav, BBC 100 Kadın listesine seçildikten sonra kendisiyle yaptığımız röportajda, kadın cinayetleriyle mücadelede daha yapılması gereken çok şeyin olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl hiç kadın öldürülmedi manşetlerini attıracağız" dedi.

Video-haber: Efe Türkyılmaz

İkinci kamera: Veysel Ömer Sabancı



