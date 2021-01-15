BDDK, Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA
15 Ocak 2021 Cuma, 09:30
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Kararda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.



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