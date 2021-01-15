BDDK, Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verdi

15 Ocak 2021 Cuma, 09:30

Kararda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bien Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.



