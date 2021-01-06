Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 16:00

Kentte, 5'inci çocuğuna hamile olan 4 çocuk annesi Esma Konukçu, 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Konukçu, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 7,5 aylık hamile olan Konukçu'nun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Kız bebeğini dün dünyaya getiren ve koronavirüs tedavisine devam edilen Konukçu, bu sabah hayatını kaybetti. Esma Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebek ise hastanede kuvöze konuldu.