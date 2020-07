Bebeklerle ilgili umut veren koronavirüs açıklaması

24 Temmuz 2020 Cuma, 16:44

New Yorklu uzmanlar, koronavirüs tespit edilen annelerin emzirme sırasında maske takması ve her türlü hijyen tedbirlerini alması halinde, sağlıklı bir şekilde yeni doğan bebeklerini emzirdiklerini ifade etti. Uzmanlar, Covid-19 tespit edilen anneden doğan 120 bebek üzerinde yaptıkları araştırmada, bebekleri 1 gün ve 1 hafta sonra test ettiklerini ve hiçbir bebeğe koronavirüs bulaşmadığını belirtti.

YENİ DOĞANLAR

Sözcü'de yer alan habere göre, sağlıklı yeni doğan bebekler, emzirme sırasında annelerine veriliyor ve geri kalan süreçte ailelerinden 1,8 metre uzaklıktaki her yeri kapalı küvezlerde tutuluyor. Covid-19’lu anneler ise emzirme sırasında koroyucu maske takıyor ve her türlü hijyen tedbirlerini alıyor. Uzmanlar, her türlü hijyen tedbirlerinin alınması halinde koronavirüslü veya virüsü yenmiş annelerin, bebeklerini rahatlıkla emzirebileceklerini vurguladı.

DSÖ: COVID-19’LU ANNELER EMZİREBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen annelerin emzirmeye başlaması veya emzirmeye devam etmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Bebeğin bağışıklık sistemi için anne sütünün gerekli olduğu ifade edildi.