Bekir Coşkun anısına Cunda'da kütüphane kurulacak
Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz gazeteci yazar Bekir Coşkun’un adı çok sevdiği Ayvalık Ali Bey Adası’nda (Cunda) kurulacak kütüphanede yaşatılacak.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihi Cunda adasında Bekir Coşkun Kütüphanesi kurulacak. Karar belediye meclisinde oy çokluğuyla onaylandı. Geçen yıl 18 Ekim yaşamını yitiren usta gazeteci-yazar Bekir Coşkun'un adı bundan böyle sonsuza kadar Ayvalık’ta yaşayacak
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin projeyi Ocak ayı olağan meclis toplantısına getirdi. 13 CHP'li, 8 DP'li, 3 MHP'li üye kabul oyu verirken, 1 AKP'li üye ret oyu kullandı.
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