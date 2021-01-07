Bekir Coşkun anısına Cunda'da kütüphane kurulacak

07 Ocak 2021 Perşembe, 12:02

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihi Cunda adasında Bekir Coşkun Kütüphanesi kurulacak. Karar belediye meclisinde oy çokluğuyla onaylandı. Geçen yıl 18 Ekim yaşamını yitiren usta gazeteci-yazar Bekir Coşkun'un adı bundan böyle sonsuza kadar Ayvalık’ta yaşayacak

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin projeyi Ocak ayı olağan meclis toplantısına getirdi. 13 CHP'li, 8 DP'li, 3 MHP'li üye kabul oyu verirken, 1 AKP'li üye ret oyu kullandı.







