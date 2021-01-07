Bekir Coşkun anısına Cunda'da kütüphane kurulacak

Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz gazeteci yazar Bekir Coşkun’un adı çok sevdiği Ayvalık Ali Bey Adası’nda (Cunda) kurulacak kütüphanede yaşatılacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 12:02
Bekir Coşkun anısına Cunda'da kütüphane kurulacak
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihi Cunda adasında Bekir Coşkun Kütüphanesi kurulacak. Karar belediye meclisinde oy çokluğuyla onaylandı. Geçen yıl 18 Ekim yaşamını yitiren usta gazeteci-yazar Bekir Coşkun'un adı bundan böyle sonsuza kadar Ayvalık’ta yaşayacak

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin projeyi Ocak ayı olağan meclis toplantısına getirdi. 13 CHP'li, 8 DP'li, 3 MHP'li üye kabul oyu verirken, 1 AKP'li üye ret oyu kullandı.




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