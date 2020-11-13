'Bekir Pakdemirli ile ilgili İYİ Parti'de bir süredir çalışma yapılıyor'

13 Kasım 2020 Cuma, 12:04

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile ilgili İyi Parti'de bir süredir çalışma yapılıyor, sendikacı kökenli Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bunları derliyor, çoğuna cevap verilmese de soru önergelerini TBMM Başkanlığı'na sunuyor" bilgisini paylaştı.

Öztürk yazısında, "Dün bakanlık yetkililerine sordum, Bakan'ın bütün sorulara cevap verdiğini, milletvekillerinin de bu cevaplar sonrası bakan teşekkür ettiğini söylediler. Peki Bakan, 'TikTok'ta istifa etsin' önerisini nasıl karşıladı? Anlatılana göre Bakan sadece gülümsemiş" ifadelerini kullandı.