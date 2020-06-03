Belarus'ta başkan hükümeti feshetti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 19:56
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Belarus medyasında yer alan habere göre Devlet Başkanı Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.


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