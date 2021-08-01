Belçika istihbaratı, Çin menşeli akıllı telefonlara karşı "casusluk riski" uyarısı yaptı
Belçika'nın istihbarat servisi, Çin menşeli ve ülkede popüler üç akıllı telefon markasının casusluk faaliyetlerine karışma riskine karşı uyarı yayımladı.
L’Echo ve De Tijd gazetelerinde yer alan haberlere göre, Devlet Güvenliği Sözcüsü Ingrid Van Daele, Xiaomi, Oppo ve OnePlus'la ilgili "somut bir vaka tespit edilmiş olmasa da potansiyel casusluk tehdidi" olabileceğini bildirdi.
Sözcü, üç markayı tercih eden kullanıcılara temkinli olmaları çağrısı yaptı.
Söz konusu gazeteler ayrıca, Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un, Milletvekili Michael Freilich'in bir soru önergesine yanıt olarak, "bu şirketler ile Çin devleti arasında sistematik ve derin bir etkileşim olduğu" yönünde bilgi verdiğini yazdı.
Belçika basını ayrıca, daha önce ABD ve Hollanda'nın da benzer uyarılarda bulunduğuna dikkati çekti.
Oppo’nun Belçika Sözcüsü Dries Cludts, iddialara yanıt olarak, "Faaliyet gösterdikleri 40'tan fazla ülkede tüm yerel kanunlar ve düzenlemeler ile uyum içinde çalıştıklarını" beyan ederken, diğer iki firmadan henüz açıklama yapılmadı.
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