Belçika ve Hollanda farka gitti Senegal takıldı

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:52

Gelecek yıl Katar’da düzenlenecek dünya kupasında elemelerde dün oynanan karşılaşmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. E Grubunda lider olan Belçika hafta sonu Çekya deplasmanında aldığı beraberliği Belarus karşısında farklı bir skorla telafi etti. Rakibinin ağlarına sekiz gol bırakan Belçika’da rotasyonlu bir kadro sahadaydı. Atılan sekiz gol altı farklı isimden gelirken Leandro Trossard ve Hans Vanaken ikişer gol kaydetti. Aldığı galibiyetle Belçika puanını yediye yükseltirken Belarus üç puanla dördüncü sırada kaldı.

HOLLANDA ZORLANMADI

A Milli Takım’ın grubunda yer alan Hollanda, Cebelitarık’ı 7-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ryan Babel’in 81. dakikada oyuna girdiği maçta Hollanda’nın golleri altı farklı isimden geldi. Memphis Depay iki gol kaydederken Steven Berghuis’in ilk yarıda attığı gol haricindeki gollerin tamamı ikinci yarıda geldi. Hollanda puanını altıya yükseltirken averaj fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

SENEGAL’E EVİNDE SÜRPRİZ

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde I Grubu’nda yer alan Senegal evinde Esvatini ile 1-1 berabere kaldı. Grupta son sırada yer alan rakibine üstünlük sağlayamayan Senegal aldığı beraberliğe rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü. Dördüncü dakikada öne geçen Esvatini, üstünlüğünü uzun süre korurken eşitlik golü uzatma dakikalarında geldi. Mbaye Diagne ve Mame Thiam maça ilk 11’de başladı.