Belçika ve Hollanda farka gitti Senegal takıldı
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika ve Hollanda farklı galibiyetlere imza atarken
Gelecek yıl Katar’da düzenlenecek dünya kupasında elemelerde dün oynanan karşılaşmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. E Grubunda lider olan Belçika hafta sonu Çekya deplasmanında aldığı beraberliği Belarus karşısında farklı bir skorla telafi etti. Rakibinin ağlarına sekiz gol bırakan Belçika’da rotasyonlu bir kadro sahadaydı. Atılan sekiz gol altı farklı isimden gelirken Leandro Trossard ve Hans Vanaken ikişer gol kaydetti. Aldığı galibiyetle Belçika puanını yediye yükseltirken Belarus üç puanla dördüncü sırada kaldı.
HOLLANDA ZORLANMADI
A Milli Takım’ın grubunda yer alan Hollanda, Cebelitarık’ı 7-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ryan Babel’in 81. dakikada oyuna girdiği maçta Hollanda’nın golleri altı farklı isimden geldi. Memphis Depay iki gol kaydederken Steven Berghuis’in ilk yarıda attığı gol haricindeki gollerin tamamı ikinci yarıda geldi. Hollanda puanını altıya yükseltirken averaj fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.
SENEGAL’E EVİNDE SÜRPRİZ
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde I Grubu’nda yer alan Senegal evinde Esvatini ile 1-1 berabere kaldı. Grupta son sırada yer alan rakibine üstünlük sağlayamayan Senegal aldığı beraberliğe rağmen gruptaki liderliğini sürdürdü. Dördüncü dakikada öne geçen Esvatini, üstünlüğünü uzun süre korurken eşitlik golü uzatma dakikalarında geldi. Mbaye Diagne ve Mame Thiam maça ilk 11’de başladı.
Video Haberler
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Baskın kamerada
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- 'Öpücük' rüşvet sayıldı
- Andımızı okudu, İYİ Parti grup toplantısında büyük alkış
- Antalya'da trafikte şaşkına çeviren görüntü
- Dehşet kamerada: İş insanının villasında can pazarı
- İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı' sorusuna yanıt
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- Ulaştırma Bakanlığı’nın skandal ihalesi
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- Merkez'den 'faiz' ve 'enflasyon' mesajı
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Ankara'da yüz yüze eğitim kararı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
- İstanbul'da flaş koronavirüs kararı