Belçikalı futbolculara EURO 2020'de şampiyon olmaları halinde 435'er bin avro prim verilecek
Belçika Milli Takımı'nın Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşması halinde oyunculara 435 bin avro prim dağıtılacak.
Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin avro prim verilecek.
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın oyuncuları, çeyrek final için 170 bin avro, yarı finale kalmaları halinde 290 bin avro, finale çıkmaları durumunda da 370 bin avro para ödülü alacak.
Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin avro dağıtılacağı açıklanmıştı.
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