Belediye Başkanı kaza yaptı, araç hurdaya döndü: 7 yaralı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 23:26

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar idaresindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki M.E. İdaresindeki iş makinesine çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Başkan Akpınar ile birlikte aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.



