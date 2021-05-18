Belediye Başkanı Oran: Çeşme sezona hazır
Çeşme’de yaklaşan turizm sezonu öncesi bütün mahalle, sokak ve caddeler temizlendi. Çeşme Belediye Başkanı Oran, “Sezona hazırız” dedi.
Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Çeşme’de yaz sezonu için hazırlıklar başladı. Hız kesmeden alt yapı çalışmalarına devam eden Çeşme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Çeşme’de temizlik harekâtı başlattı.
Çeşme’de turizm sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Ülke olarak hatta dünya olarak zor günler yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerimizdeyiz. Ancak umuyoruz ki kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Her yıl yaz aylarında milyonları ağırlayan ilçemizde pandemi nedeniyle kış nüfusu da oldukça yüksekti. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Yaklaşan turizm sezonu öncesi ilçemizde temizlik seferberliği başlattık” dedi.
Çeşme’de temizlenmeyen sokak ve cadde kalmayacağına vurgu yapan Oran, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz’in de desteğiyle ilçemizdeki tüm mahallelerde detaylı bir temizliğe başladık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da plajlarımızdaki temizliklerimizi tamamlıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntısız bir yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e temizlik çalışmalarımıza verdiği destek için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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