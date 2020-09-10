Belediye başkanından çok ağır ifadeler: Aşıları yola çıktı
MHP'li Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, adını vermediği bir kurum müdürünü ağza alınmayacak ifadelerle hedef aldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, sosyal medya hesabından ağır ifadelerle dolu paylaşımlarda bulundu.
Adını vermediği bir kurum müdürünü hedef alan Özyavuz, ilk paylaşımında şöyle yazdı:
"MHP VE AK PARTİ CUMHUR İTTİFAKINA
KUDURMUŞÇA SALDIRANLARIN AŞISI YOLA ÇIKTI...
SEN KRİPTOMUSUN DÜRZÜ’MÜSÜN?
KİMSE ŞANSINI ZORLAMASIN."
Özyavuz daha sonra ise şu ifadeleri kullandı:
"Nasılsa geleceksin bakayım yanında gezdirdiğin çakallar kontürcüler dümbükler tefeciler seni kurtaracak mı teneke alçak dürzü yıllardır işgal ettiğin makamı kirletiyorsun bölgenin hangi sorununu çözdün şerefsiz kripto fetocu etekli hışırlı sen misin cumhur ittifakına saldıran it...
İt ürür kervan yürür..."
Özyavuz'un "FETÖ'cü" diye hedef alıp ağır hakaretlerde bulunduğu kurum müdürünün kim olduğu ise merak konusu oldu.
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