Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi

Çanakkale Belediye Meclisi'nde bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıkınca, nisan ayı toplantısının 3’üncü oturumu ertelendi.

DHA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:42
Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi
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Çanakkale Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci oturumu, 1 Nisan, 2’nci oturumu ise 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.

Bugün yapılması planlanan 3’üncü oturum, bir meclis üyesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca ertelendi. Son 2 oturuma katılan kişilerin izolasyona alınması bekleniyor.



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