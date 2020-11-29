Belediyeden Alişan ve Demet Akalın açıklaması
Koronavirüse bağlı ölümler ve vaka sayıları hızla artarken iktidara yakın kişi ve mekânların yasakları deldiği anlar sıklıkla gündemde yerini buluyor. Bunun son örneği Demet Akalın ve Alişan olarak bilinen Serkan Tektaş oldu. İki şarkıcı, Şanlıurfa Belediyesi tarafından ağırlandı, yemek görüntüleri bizzat Akalın tarafından paylaşıldı. İhmal bu kadar açıkken belediye açıklama yaptı: "Manipülasyon. Yemek halka kapalıydı"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şarkıcılar Demet Akalın ile Alişan’ın sosyal tesiste yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada, yemeğin halka kapalı olduğunu ve paylaşımların manipülasyon amaçlı olduğunu bildirdi.
Şanlıurfa’ya giden Alişan ve Demet Akalın, turistik yerleri ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de iki şarkıcıyı Cumhuriyet Sosyal Tesisi’nde ağırladı. Yemek sırasında sanatçı Demet Akalın video çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Yemeğin pandemi kurallarına uygun olmadığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Eleştiriler üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ihmal son derece açık seçik görüldüğü halde manipülasyon yapıldığı, yemeğin halka kapalı olduğu ve paket servisi hizmeti alındığı ileri sürüldü.
İŞTE O AÇIKLAMA
“Bahsi geçen sosyal tesisimiz sadece paket servisi ile hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm kurumlarımızda pandemi ile mücadele kapsamında alınan kurallar eksiksiz uygulanmaktadır. Şehrimizin tanıtımına destek sunan sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan’a teşekkür ediyoruz. Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz”
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