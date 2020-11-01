Belediyenin verdiği kömürleri satışa çıkardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, P.A. internette belediyenin kendisine verdiğini belirttiği 1 ton 200 kilo kömürü, 950 liradan satışa çıkardı.

DHA
01 Kasım 2020 Pazar, 14:49
Belediyenin verdiği kömürleri satışa çıkardı
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Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde P.A. isimli bir kişi belediyenin verdiği kömürleri internette satışa çıkardı. P.A., 1 ton 200 kilo ağırlığındaki 47 çuval kömürü 950 liraya satışa çıkartırken, ilanda, "Kömür 1 ton 200 kilo. Belediye verdi ama taşınıyorum. Gel al git 47 çuval" bilgilerine yer verdi.


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