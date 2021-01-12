Belhanda'dan Galatasaray disiplin kurulu üyesine ırkçılık eleştirisi
Galatasaraylı Belhanda, Instagram’dan yaptığı paylaşımda Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu’nun kendisine yönelik söylediği “bedevi” ifadesine tepki gösterdi.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Instagram’dan yaptığı paylaşımda Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu’nun kendisine yönelik söylediği “bedevi” ifadesine tepki gösterdi.
“Önce bir hakem tarafından, ‘negro’ tabirine maruz kaldık” diyen Belhanda, “Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından “Bedevi” ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray’ı seven ve temsil eden bir bedeviyim” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
Belhanda’nın bu paylaşımının ardından Cem Emiroğlu, attığı tweetleri sildi.
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