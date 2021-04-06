Belhanda’nın gönderilişi G.Saray’ın konsantrasyonunu etkiledi

Türk Telekom Stadyumu’nun bozuk zemini nedeniyle yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Belhanda’nın ayrılık sürecinin, Galatasaraylı futbolcuların son haftalarda yaşadığı konsantrasyon kaybına etki eden faktörlerden biri olduğu öğrenildi. Yönetimin, şampiyonluk iddiası sürerken, Belhanda’yı göndermesinin, Florya’daki motivasyon dengesini sarstığı bildirildi.

Cumhur Önder Arslan
06 Nisan 2021 Salı, 04:00
Belhanda’nın gönderilişi G.Saray’ın konsantrasyonunu etkiledi
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TERİM HAKLI ÇIKTI

Kritik maç periyodunda oyuncusunu kaybetmek istemeyen ve başka bir yaptırımla sorunun çözülmesi fikrini ortaya koyan Terim, endişesinde haklı çıktı. Belhanda’nın gidişiyle, Terim’in kadro alternatifi daraldı, oyun planı sekteye uğradı, Faslı yıldızın boşluğu dolmadı. Tecrübeli hoca, “Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmeyiz” dedi ama bu dönemde yalnız kaldı. Florya’da diğer futbolcuların süreçten etkilenmesinin önüne geçilemedi, takımın motivasyonu geriye gitti. 

KRİZİ ‘İNDİRİM’ BAŞLATTI

Belhanda gönderilmeden önce, yeni sözleşme için yönetimle görüşse de  uzlaşamamıştı. Faslı oyuncunun, pandemi sürecinde “indirim” yapmaması, başkan Mustafa Cengiz’in bu konuda Belhanda’yı hedef alan açıklamaları süreci iyice krize götürdü. Belhanda’nın sahayla ilgili sözleri ise yönetim tarafından bardağı taşıran damla olarak görüldü.


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