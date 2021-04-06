Belhanda’nın gönderilişi G.Saray’ın konsantrasyonunu etkiledi

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

TERİM HAKLI ÇIKTI

Kritik maç periyodunda oyuncusunu kaybetmek istemeyen ve başka bir yaptırımla sorunun çözülmesi fikrini ortaya koyan Terim, endişesinde haklı çıktı. Belhanda’nın gidişiyle, Terim’in kadro alternatifi daraldı, oyun planı sekteye uğradı, Faslı yıldızın boşluğu dolmadı. Tecrübeli hoca, “Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmeyiz” dedi ama bu dönemde yalnız kaldı. Florya’da diğer futbolcuların süreçten etkilenmesinin önüne geçilemedi, takımın motivasyonu geriye gitti.

KRİZİ ‘İNDİRİM’ BAŞLATTI

Belhanda gönderilmeden önce, yeni sözleşme için yönetimle görüşse de uzlaşamamıştı. Faslı oyuncunun, pandemi sürecinde “indirim” yapmaması, başkan Mustafa Cengiz’in bu konuda Belhanda’yı hedef alan açıklamaları süreci iyice krize götürdü. Belhanda’nın sahayla ilgili sözleri ise yönetim tarafından bardağı taşıran damla olarak görüldü.